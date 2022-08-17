Пытавшегося убить Елизавету II мужчину с арбалетом обвинили в измене

BBC News: мужчину с арбалетом, пробравшегося в замок Елизаветы II, обвинили в измене

20-летний британец Джасвант Сингх Чейл, пробравшийся в королевскую резиденцию с арбалетом, предстал перед судом. Его обвинили в нарушении Закона о государственной измене, угрозах убийством и хранении оружия, сообщает BBC News.

О том, что вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II отмечала Рождество, сообщалось 25 декабря 2021 года. У него изъяли заряженный арбалет. Задержанного отправили в специализированное учреждение, где он находился под наблюдением психиатров.

Во время совершение преступления Чейл нигде не работал, а до того был сотрудником супермаркета. «Я здесь, чтобы убить королеву», — признался он перед арестом.

Чейл участвовал в судебном процессе по видеосвязи из психиатрической больницы строгого режима Broadmoor в Беркшире. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 2 британского Закона о государственной измене 1842 года. Она запрещает «разряжать или прицеливать огнестрельное оружие, бросать или использовать любой опасный предмет или оружие с намерением причинить вред или потревожить Ее Величество».

Ранее сообщалось, что 28-летний Коннор Аттридж из города Истборн был задержан за проникновение на территорию Букингемского дворца. Мужчина признался, что мечтал увидеть королеву Елизавету II.