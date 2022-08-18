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На месте госпиталя для больных COVID-19 открылась подпольная майнинг-ферма

На Алтае сотрудник обустроил майнинг-ферму в госпитале для больных COVID-19

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Республике Алтай сотрудники МВД и ФСБ задержали 30-летнего работника больницы, который обустроил на месте госпиталя для больных с COVID-19 майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД региона.

Мужчину подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Он признал свою вину.

По данным МВД, в феврале 2021 года из-за материальных трудностей подозреваемый на домашнем компьютере стал добывать биткоины. Позже он переместился на рабочее место, подключившись к серверному оборудованию больницы, где работал главным специалистом по защите информации.

На протяжении года мужчина незаконно пользовался электроэнергией медучреждения, причинив материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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