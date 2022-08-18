Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

41-летняя модель показала тело в бикини и взволновала фанатов

41-летняя модель Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини в море и взволновала фанатов

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала тело в купальнике и взволновала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

41-летняя манекенщица выложила фото, на которых она позирует перед камерой в раздельном купальнике салатового цвета, стоя по колено в море. Свой пляжный образ знаменитость дополнила ожерельем и солнцезащитными очками круглой формы.

Поклонники удивились внешнему виду звезды, отметив в комментариях под публикацией, что она находится в отличной форме. «Супер фигура! Словно русалка», «Какая красотка на пляже», «Самая красивая женщина в мире!», «Шикарная! Умеешь разжигать огонь», «Королева Атлантики», — высказывались они.

В июле американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес поделилась снимками в откровенном образе в честь дня рождения. Знаменитость снялась голой в рекламе собственного бренда косметики JLo Beauty и опубликовала получившийся результат в день своего 53-летия. На размещенном фото певица позирует боком к фотографу, прикрывая обнаженные части тела рукой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью
Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону
Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей
Экстрадированный в США россиянин отказался признать вину в суде
Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон
В МИД заявили о невозможности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ООН обвинили в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
41-летняя модель показала тело в бикини и взволновала фанатов
Модельер Армани экстренно эвакуировался из своей виллы из-за пожара
Россиянка рассказала в двухсотлетнем проживании своей семьи в московском доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.