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В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике

Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе аэродрома

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — заявил он.

Глава региона также призвал сохранять спокойствие и доверять лишь данным проверенных источников.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Керчи. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что жертв и разрушений нет. «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — уточнил член администрации.

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Марина Совина
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