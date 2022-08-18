Член запорожской администрации Рогов: в районе Керчи сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Керчи в четверг, 18 августа, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что жертв и разрушений нет. «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — уточнил член администрации.

Официальных комментариев от властей Крыма пока не поступало.

Ранее советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что опасности для города и моста нет.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.