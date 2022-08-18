В России предложили запретить арестовывать бизнесменов за нетяжкие преступления

Минюст подготовил проект о запрете ареста предпринимателей за нетяжкие преступления

Российский Минюст подготовил законопроект о запрете ареста предпринимателей по уголовным делам за нетяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы ведомства.

В частности, предлагается установить запрет меры пресечения в виде заключения под стражу. Это будет касаться тех бизнесменов, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести в предпринимательской и иной экономической сфере.

Кроме того, предлагается ввести приоритет применения судом в отношении указанной категории лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Сейчас законопроект находится в процессе согласования.

В начале июля в России предложили пересмотреть параметры экономических статей Уголовного кодекса. В частности, речь идет об увеличении в два раза размера суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198-ю и 199-ю статьи Уголовного кодекса, которые регулируют деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций.