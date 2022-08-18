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Россиянка избавилась от огромных бровей и удивила подписчиков

Россиянка Анжелика Протодьяконова избавилась от огромных бровей и удивила фанатов

Фото: CEN / Anzhelika Protodyakonova / Dailystar

Россиянка, которая прославилась в сети благодаря огромным нарисованным бровям, удивила фанатов своим преображением. Об этом сообщает издание Daily Star.

24-летняя жительница Якутии Анжелика Протодьяконова поделилась в соцсетях фотографией, на которой она позирует без широких черных бровей. На размещенном кадре видно, что девушка нанесла на губы ярко-красную помаду и подвела веки карандашом. Однако в то же время она полностью отказалась от мейкапа бровей.

Подписчики восхитились внешним видом блогерши, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Могу ли я позвать тебя на свидание?», «Без бровей ты выглядишь намного лучше», «Натуральная красота», «Вау, ты изменилась», «Прекрасная», — высказывались поклонники.

Протодьяконова обрела известность в сети после того, как неизвестный запечатлел ее в автобусе с толстыми бровями прямоугольной формы, а затем разместил снимок в интернете. Кадр стал вирусным и набрал тысячи лайков.

В феврале 2020 года девушки массово сбрили брови ради сходства с американской супермоделью Кендалл Дженнер. Таким образом пользовательницы социальной сети TikTok приняли участие в челлендже Fox Eye. Его суть состоит в том, чтобы сбрить угол брови и дорисовать на его месте прямую линию, уходящую к вискам. Так, по мнению пользователей сети, создается эффект «лисьих глаз», который часто использует в своем макияже Кендалл Дженнер.

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Майя Пономаренко
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