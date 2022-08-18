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Foxtel извинился перед Эмилией Кларк за слова «низенькая, коренастая девочка»

Foxtel извинился перед звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк за фразу «низенькая девочка»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Австралийская телекомпания Foxtel принесла извинения перед британской кинозвездой Эмилией Кларк за сказанные в ее адрес слова о том, что актриса «низенькая и коренастая». Об этом сообщает Variety.

Комментарии по поводу внешности Кларк были произнесены генеральным директором Foxtel Патриком Делани перед премьерным показом сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов» в Сиднее. Глава организации решил пошутить о своих первых впечатлениях перед просмотром шоу. «Я подумал: "Что это за сериал с низенькой, коренастой девочкой, идущей в огонь?"»

Делани имел в виду персонажа Эмилии Кларк — Дейенерис Таргариен. В одной из серий героиня, известная как Мать драконов, проходит сквозь огонь.

Представители Foxtel заявили, что фразу следует воспринимать как самоиронию Патрика. «Цель [этой фразы] состояла в том, чтобы показать, что в то время "Игра престолов" была [для Делани] чем-то новым и Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной в одну из самых узнаваемых и самых любимых актрис в кино», — было сказано в сообщении компании. «От имени господина Делани Foxtel Group приносит свои извинения, если его комментарии были неправильно поняты и могли кого-то оскорбить», — отметили представители организации.

Ранее актер Стив Туссэн рассказал о расистских оскорблениях после съемок в «Доме Драконов».

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Дениза Мацаева
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