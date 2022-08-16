Стив Туссэн рассказал о расистских оскорблениях после съемок в «Доме Драконов»

Стив Туссэн рассказал о расистских оскорблениях после съемок в приквеле «Игры престолов»

Британский актер Стив Туссэн пожаловался на расистские оскорбления, с которыми он столкнулся после участия в спин-оффе «Игры престолов» под названием «Дом Драконов». Об этом сообщает The Guardian.

В приквеле артист сыграл мореплавателя и политика Корлиса Велариона. В произведении Джорджа Р.Р. Мартина, которое было взято за основу для спин-оффа, этот персонаж описывается как белокожий мужчина с фиолетовыми глазами и светлыми волосами.

«Когда они анонсировали мое участие, первое, что я увидел в соцсетях, было сравнение моего фото с рисунками моего персонажа из книги. Затем последовали расистские оскорбления», — поведал актер.

Стив Туссэн добавил, что, по его мнению, такая негативная реакция могла была связана с тем, что в мире принято видеть темнокожих актеров только в ролях бандитов, пиратов и преступников: «Но поскольку этот персонаж самый богатый дворянин — это проблема».

Актер «Дома Драконов» подчеркнул, что проблему расистских оскорблений в адрес темнокожих людей важно придавать огласке.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности сюжета спин-оффа, который выйдет в России 22 августа в «Амедиатеке».