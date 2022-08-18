Сообщение о связи оспы обезьян с вакцинами от COVID-19 оказалось недостоверным

Заявление Майлза Гуо о связи оспы обезьян с вакцинами от COVID-19 оказалось фейком

Сообщение о том, что вcпышка оспы обезьян на 100 процентов вызвана вакцинами против COVID-19, оказалось недостоверным.

Теорию о связи оспы с препаратами от коронавируса высказал китайский разоблачитель Майлз Гуо в эфире телеканала Gnews 22 мая. Он утверждает, что вирус обезьяньей оспы — еще один пример катастрофы с вакциной от COVID-19.

При этом впервые вспышка оспы обезьян была обнаружена у людей в 1970 году в Конго, свидетельствуют данные ВОЗ. С 1970 года случаи оспы обезьян у людей были зарегистрированы в 11 африканских странах. Возбудителем оспы обезьян является вирус, относящийся к роду Orthopoxvirus в семействе Poxviridae, который не входит в состав ни российской, ни иностранной вакцины.

Более того, Майлз Гуо выступает сторонником ряда конспирологических идей о том, что вакцины опасны для жизни, а COVID-19 не существует.

Широкого охвата в российских и иностранных СМИ (за исключением первоисточника) утверждения Майлза Гуо не получили. При этом заявление распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах. Так, недостоверную информацию написали в пабликах «Анти-Вакс Anti-Vax» (649 подписчиков), Grand Jury (41 подписчик), «ZOMBIELAND | НОВОСТИ» (7195 подписчиков) и других, а также в Telegram-канале «Теория Заговора».

