Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма

Инфекционист Тимаков: дельтакрон мог появиться от болевшего несколькими штаммами человека

Дельтакрон, гибрид штаммов коронавируса дельта»и омикрон, мог появиться от человека, который болел несколькими штаммами вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

«Коронавирусная инфекция видоизменчивая, дельтакрон мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — объяснил его происхождение врач.

Как заявляет инфекционист, для России этот вариант COVID-19 не опасен — у населения уже есть иммунитет к обоим штаммам. «Даже если эта новая мутация будет увеличивать количество заразившихся, для нас серьезных последствий не должно быть», — добавил Тимаков.

15 августа иммунолог Николай Крючков сообщил, что вспышка коронавируса в осенне-зимний период является непредсказуемой. Во второй половине августа иммунолог ожидает плавный спад заболеваемости, но уже во второй половине сентября прогнозирует резкое движение в верх с ускорением.

