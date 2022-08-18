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Дымку в Москве из-за пожаров в Рязанской области сняли на видео

В сети появились кадры дымки в Москве из-за пожаров в Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Дымка от пожаров в Рязанской области окутала Москву, в городе местами чувствуется сильный запах гари. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На появившейся в сети видеозаписи из Южного Бутово видно, что из-за дымки ухудшилась видимость: белые дома стали серыми, небо побледнело.

Как сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга», в утренние часы в столице возможно кратковременное появление запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Ожидается, что в дневные часы из-за перемещения воздушных масс дымка немного рассеется, также снизится уровень загрязнения атмосферы.

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16. Сильнейшая дымовая завеса была в городе почти месяц.

Анастасия Шейкина
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