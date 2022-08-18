На Украине появились школьные дневники с HIMARS

В Одессе в продаже появились школьные дневники с РСЗО HIMARS и ЗСУ Gepard

В Одессе в продаже появились школьные дневники с изображением западной военной техники. Фотографию школьных принадлежностей публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На одном дневнике, окрашенном в цвета украинского флага, изображена американская ракетная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. На обложке также написано: «Пишаємося нашою військовою технікою», что переводится на русский как «Гордимся нашей военной техникой».

На двух других дневниках помещены фотографии зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard из Германии и полученные от Британии РСЗО M270 MLRS.

Ранее департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщил, что киевские школы полностью отказались от использования русского языка в образовании. В КГГА заявили, что в столичных школах в 2022-2023 учебном году программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни факультативно».