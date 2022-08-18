Спасен подавившийся слишком большой змеей орел

Duvar English: слишком большая змея застряла в глотке пытавшегося проглотить ее орла

Представители службы охраны леса в турецкой провинции Дюздже спасли орла, в глотке которого застряла слишком большая змея. Об этом сообщает Duvar English.

Птица пыталась проглотить змею целиком и подавилась. В результате она получила травму и испытывала трудности при дыхании.

Орла доставили к ветеринару, который разрезал змею на две части и удалил ее. Рептилия оказалась неядовитой.

Птицу выпустят на волю после того, как ее здоровье восстановится.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР птенец птицы-носорога недооценил мертвую змею и чуть не погиб. Птица проглотила половину змеи, но никак не могла справиться с остатком и чуть не подавилась.