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Спасен подавившийся слишком большой змеей орел

Duvar English: слишком большая змея застряла в глотке пытавшегося проглотить ее орла

Фото: I. Schulz / Globallookpress.com

Представители службы охраны леса в турецкой провинции Дюздже спасли орла, в глотке которого застряла слишком большая змея. Об этом сообщает Duvar English.

Птица пыталась проглотить змею целиком и подавилась. В результате она получила травму и испытывала трудности при дыхании.

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Орла доставили к ветеринару, который разрезал змею на две части и удалил ее. Рептилия оказалась неядовитой.

Птицу выпустят на волю после того, как ее здоровье восстановится.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР птенец птицы-носорога недооценил мертвую змею и чуть не погиб. Птица проглотила половину змеи, но никак не могла справиться с остатком и чуть не подавилась.

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Алиса Дмитриева
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