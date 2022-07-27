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Птица-носорог чуть не подавилась змеей и попала на видео

Latest Sighthings: птенец попытался проглотить слишком большую змею и чуть не погиб

В Национальном парке Крюгера в ЮАР птенец птицы-носорога недооценил мертвую змею и чуть не погиб. Момент попал на видео, на которое обратил внимание YouTube-канал Latest Sighthings.

Автор видео, 50-летняя Бев Филд, во время посещения парка стала очевидцем того, как птица пыталась съесть змею. «Мы увидели семью птиц-носорогов. Там было четыре взрослых птицы и один птенец. Мы наблюдали за ними в течение некоторого времени, а потом заметили, что птенец столкнулся с трудностями, когда попытался съесть слишком большую мертвую змею», — рассказывает она.

По ее словам, птица проглотила половину змеи, но никак не могла справиться с остатком и чуть не подавилась. «Мы наблюдали за ней в течение 45 минут. Все это время она отчаянно пыталась извлечь застрявшую змею из собственной глотки. Рептилия оказалась слишком крупной для молодой птицы, — говорит женщина. — Нам показалось интересным, что взрослые птицы-носороги продолжали есть и не проявляли никакого сочувствия к попавшему в беду детенышу. Можно было бы предположить, что мать должна помочь детенышу. Взрослая птица легко могла бы извлечь змею».

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Филд подчеркнула, что было тяжело наблюдать за тем, как страдает птенец. Казалось, что он вот-вот погибнет. Все очевидцы происходящего хотели выйти из машины и помочь ему, но не могли этого сделать: во-первых, в Национальном парке Крюгера запрещено выходить из автомобиля, а во-вторых, это могло бы еще сильнее его напугать.

В конце концов птенцу удалось извергнуть недоеденную змею. После этого он снова начал пытаться ее проглотить.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре индийская птица-носорог похитила бюстгальтер, который сушился на балконе. Люди бросились на балкон и обнаружили, что она бросила свою добычу на дорогу.

Алиса Дмитриева
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