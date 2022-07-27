Птица-носорог чуть не подавилась змеей и попала на видео

Latest Sighthings: птенец попытался проглотить слишком большую змею и чуть не погиб

В Национальном парке Крюгера в ЮАР птенец птицы-носорога недооценил мертвую змею и чуть не погиб. Момент попал на видео, на которое обратил внимание YouTube-канал Latest Sighthings.

Автор видео, 50-летняя Бев Филд, во время посещения парка стала очевидцем того, как птица пыталась съесть змею. «Мы увидели семью птиц-носорогов. Там было четыре взрослых птицы и один птенец. Мы наблюдали за ними в течение некоторого времени, а потом заметили, что птенец столкнулся с трудностями, когда попытался съесть слишком большую мертвую змею», — рассказывает она.

По ее словам, птица проглотила половину змеи, но никак не могла справиться с остатком и чуть не подавилась. «Мы наблюдали за ней в течение 45 минут. Все это время она отчаянно пыталась извлечь застрявшую змею из собственной глотки. Рептилия оказалась слишком крупной для молодой птицы, — говорит женщина. — Нам показалось интересным, что взрослые птицы-носороги продолжали есть и не проявляли никакого сочувствия к попавшему в беду детенышу. Можно было бы предположить, что мать должна помочь детенышу. Взрослая птица легко могла бы извлечь змею».

Филд подчеркнула, что было тяжело наблюдать за тем, как страдает птенец. Казалось, что он вот-вот погибнет. Все очевидцы происходящего хотели выйти из машины и помочь ему, но не могли этого сделать: во-первых, в Национальном парке Крюгера запрещено выходить из автомобиля, а во-вторых, это могло бы еще сильнее его напугать.

В конце концов птенцу удалось извергнуть недоеденную змею. После этого он снова начал пытаться ее проглотить.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре индийская птица-носорог похитила бюстгальтер, который сушился на балконе. Люди бросились на балкон и обнаружили, что она бросила свою добычу на дорогу.