Умерщвленной норвежскими властями моржихе Фрейе поставят памятник

The Washington Post: в Норвегии поставят памятник моржихе Фрейе

В Норвегии собираются поставить памятник моржихе Фрейе, которую власти сочли опасной для людей и умертвили. Об этом сообщает The Washington Post.

Начался сбор средств на возведение памятника. «Смерть Фрейи — это сигнал того, что мы в Норвегии, и особенно в Осло, не в состоянии обеспечить безопасные жизненные условия для диких животных», — утверждают организаторы акции. Они надеются, что памятник будет напоминать не одному поколению о том, что природу нельзя уничтожать, даже если она мешает.

С начала акции собрано более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей), и организаторы сообщили, что несколько скульпторов выразили заинтересованность в создании статуи. В случае если проект не будет реализован, все пожертвования будут направлены в норвежское отделение Всемирного фонда дикой природы.

Любопытная моржиха Фрейя привлекла внимание жителей и туристов, когда ее заметили у берегов города Осло. Власти призывали людей держаться на расстоянии от животного, однако с ней постоянно фотографировались и пытались погладить. Специалисты управления по рыболовству Норвегии решили, что Фрейя потенциально опасна для людей, и ее пришлось усыпить.

Норвежцы осудили это решение. Они были возмущены, что власти не попытались переместить моржиху в более безопасное место или подождать, пока она уйдет сама, когда большое количество туристов покинет страну.

Ранее сообщалось, что заплывшую в Сену истощенную белуху усыпили во время транспортировки к морю. Природоохранные службы пытались спасти кита целую неделю, однако состояние белухи продолжало ухудшаться.