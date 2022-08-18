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Задержание сторонников террористической ячейки в регионах России попало на видео

Работа ФСБ по задержанию сторонников террористической ячейки попала на видео

Работа ФСБ по задержанию сторонников запрещенной террористической ячейки в регионах России попала на видео — запись в четверг, 18 августа, публикует Ura.ru.

На кадрах видно, что в одной из квартир силовики смогли заставить фигуранта открыть дверь. Но по другому адресу дверь пришлось пилить бензорезом, а затем поддевать ломом. На записи видно задержание нескольких фигурантов, они не оказывали сопротивления.

Ранее уже сообщалось, что ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске сторонников запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад», которая также известна как «Джаннат Ошиклари». В ходе операции были задержаны восемь выходцев из стран Средней Азии, которые финансировали сирийских боевиков и призывали к терактам в России.

Леонид Микуляк
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