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ФСБ задержала сторонников запрещенной террористической ячейки в регионах России

ФСБ задержала сторонников запрещенной террористической ячейки «Джаннат Ошиклари»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске сторонников запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад», которая также известна как «Джаннат Ошиклари». В ходе операции были задержаны восемь выходцев из стран Средней Азии, которые финансировали сирийских боевиков и призывали к терактам в России. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии, призывали к преступлениям террористического характера в России и вели прочую незаконную на территории РФ деятельность. При задержании у фигурантов были изъяты средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следователи возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что российский заключенный стал фигурантом новых дел за финансирование террористов: он перечислял деньги запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Также в июне 2022 года сообщалось, что Первый Восточный окружной военный суд, расположенный в Новосибирске, приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

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Леонид Микуляк
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