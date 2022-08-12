Российский заключенный стал фигурантом новых дел за финансирование террористов

В Татарстане заключенный стал фигурантом новых дел из-за финансирования террористов

В Татарстане правоохранители возбудили дело в отношении осужденного местного жителя из-за новых выявленных эпизодов финансирования запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Дела возбуждены по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным ведомства, фигурант переводил деньги террористам.

В 2020 году суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за перевод 29 тысяч рублей членам «Хайат Тахрир аш-Шам».

Ранее стало известно, что Первый Восточный окружной военный суд, расположенный в Новосибирске, приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».