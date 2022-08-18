Стала известна доля доверяющих гороскопам россиян

Треть россиян могут отказаться от покупки автомобиля из-за гороскопа

Около трети россиян могут передумать покупать автомобиль или менять работу из-за астрологических прогнозов. О том, какая доля жителей страны доверяет гороскопам, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В ходе опроса выяснилось, что 29 процентов россиян склонны ориентироваться на гороскопы. Из них 13 процентов готовы пересмотреть свои планы по смене работы из-за неблагоприятного прогноза, 12 процентов откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля, 11 процентов перенесут собеседование, 10 процентов будут назначать важные события только на благоприятные дни.

Кроме того стало известно, что три процента россиян отменят деловую встречу, а два процента — даже откажутся от работы с человеком определенного знака зодиака.

Читают гороскопы 39 процентов россиян, а четверть респондентов хотели бы составить индивидуальный прогноз у астролога. В тоже время об антинаучности астрологии заявили 39 процентов опрошенных.

Ранее психолог Надежда Кутузова объяснила психологические механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов. По словам психолога, гадания и гороскопы могут сбываться только потому, что люди легковнушаемы.