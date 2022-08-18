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ОПЕК захотела продлить сделку ОПЕК+ с Россией

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил, что Россия должна остаться частью сделки ОПЕК+ после 2022-го

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

ОПЕК хочет, чтобы Россия оставалась частью соглашения по добыче нефти ОПЕК+ после 2022 года, несмотря на сокращение экспорта. Об этом заявил в разговоре с Reuters представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, занявший пост генерального секретаря ОПЕК в августе.

«Мы бы очень хотели продлить сделку с Россией и другими производителями нефти, не входящими в ОПЕК. (...) Мне очень сложно представить себе, что эта сделка не будет продлена. Это долгосрочные отношения, которые охватывают более широкие и всеобъемлющие способы коммуникаций и сотрудничества между 23 странами. Речь не идет лишь о корректировке производства», — подчеркнул аль-Гайс.

Генсек ОПЕК добавил, что заместить поставки российской нефти будет «непростой задачей» и что снижение добычи в стране будет иметь «серьезные, очень серьезные последствия для потребителей». Однако аль-Гайс уверен, что рынок приспособится к такому положению. «Какие бы меры ни были приняты в будущем, покупатели и продавцы могут приспособиться, и они всегда могут найти способы и средства изменить и перенаправить торговые потоки», — заключил представитель Кувейта.

Brent от TradingView

Ранее Хайсам аль-Гайс предложил вернуть на мировой рынок иранскую нефть. Глава ОПЕК заявил, что мировые экспортеры заинтересованы в возобновлении официальных поставок из страны — оно не приведет к нарушению баланса на мировом рынке нефти. Мировые производители нефти оптимистично смотрят на ожидаемый рост спроса на топливо, а «Иран — ключевой и основополагающий член ОПЕК» и важный поставщик нефти.

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Софья Ермакова
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