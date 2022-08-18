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Россия направила ноту в МИД Армении по поводу ложных сведений

В МИД Армении получили ноту посольства РФ за ложные сведения о взрыве на рынке в Ереване

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

МИД Армении получил ноту российского посольства из-за вбросов в информационное пространство ложных сведений о том, что российская сторона якобы причастна к взрыву на ереванском рынке «Сурмалу». Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян корреспонденту ТАСС.

«Мы получили указанную ноту и отреагируем в установленном порядке», — отметил Унанян.

В заявлении посольства России также было отмечено, что диппредставительство рассматривает данные публикации в армянских СМИ как прямую провокацию, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Российское представительство ожидает от властей Армении шагов, «направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии».

Пожар на рынке «Сурмалу» в Ереване начался в воскресенье, 14 августа. Число погибших при взрыве достигло 16 человек.

По предварительной версии, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось. Возбуждено уголовное дело.

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Татьяна Антоненко
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