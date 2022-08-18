Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Разъяренный бегемот прокусил каноэ и чуть не утопил двух рыбаков

Independent: бегемот прокусил каноэ с двумя рыбаками и чуть не утопил их

Фото: Dušan squirrelologist / Unsplash

На реке Замбези в Зимбабве разъяренный бегемот прокусил каноэ с двумя рыбаками и чуть не утопил их на глазах у британских туристов. Об этом сообщает Independent.

60-летний Пол Берд в составе группы из шести британских туристов отправился на лодке смотреть на закат. Группа плыла по реке по направлению к водопаду Виктория и увидела каноэ с двумя рыбаками.

Неожиданно раздался мощный всплеск, и из воды выпрыгнул бегемот. Животное бросилось на каноэ и вонзило зубы в его борт.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Когда туристы возвращались вверх по течению реки, то увидели, что рыбаки уцелели и все еще сидят в набирающем воду каноэ. Капитан яхты Криспин Мутанука поспешил к ним на помощь и взял их на борт. Поврежденное каноэ отбуксировали на отмель.

«Это точно не то, что мы ожидали увидеть во время созерцания заката, но мы рады, что люди не пострадали», — подчеркнул Берд.

Ранее сообщалось, что б Ботсване бегемот набросился на трех львов, переплывавших реку, и обратил их в бегство. Победивший в схватке бегемот не стал преследовать бежавших диких кошек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью
В России предложили ввести параллельный импорт алкоголя
Спрогнозированы сроки потери интереса Запада к поддержке Украины
Стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России
Разъяренный бегемот прокусил каноэ и чуть не утопил двух рыбаков
Работавших на АЭС наводчиков ВСУ сравнили с провинившимися школьниками
Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону
Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей
Экстрадированный в США россиянин отказался признать вину в суде
Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.