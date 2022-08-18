Разъяренный бегемот прокусил каноэ и чуть не утопил двух рыбаков

Independent: бегемот прокусил каноэ с двумя рыбаками и чуть не утопил их

На реке Замбези в Зимбабве разъяренный бегемот прокусил каноэ с двумя рыбаками и чуть не утопил их на глазах у британских туристов. Об этом сообщает Independent.

60-летний Пол Берд в составе группы из шести британских туристов отправился на лодке смотреть на закат. Группа плыла по реке по направлению к водопаду Виктория и увидела каноэ с двумя рыбаками.

Неожиданно раздался мощный всплеск, и из воды выпрыгнул бегемот. Животное бросилось на каноэ и вонзило зубы в его борт.

Когда туристы возвращались вверх по течению реки, то увидели, что рыбаки уцелели и все еще сидят в набирающем воду каноэ. Капитан яхты Криспин Мутанука поспешил к ним на помощь и взял их на борт. Поврежденное каноэ отбуксировали на отмель.

«Это точно не то, что мы ожидали увидеть во время созерцания заката, но мы рады, что люди не пострадали», — подчеркнул Берд.

Ранее сообщалось, что б Ботсване бегемот набросился на трех львов, переплывавших реку, и обратил их в бегство. Победивший в схватке бегемот не стал преследовать бежавших диких кошек.