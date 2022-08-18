В США уличили Индию в «странном уважении» к России

WE: Индия не стала осуждать спецоперацию на Украине из-за «странного уважения» к России

Власти Индии не стали осуждать спецоперацию Москвы на Украине из-за странного уважения к России. В этом уличил страну обозреватель из США Том Роган в статье для Washington Examiner (WE).

Журналист отметил, что Нью-Дели занимает независимую от западных стран позицию в отношении России. Он уточнил, что индийская сторона продолжает обеспечивать Москву иностранным капиталом и престижем.

«Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — заключил Роган.

Обозреватель заявил, что действия премьер-министра Моди подрывают национальные интересы США во внешней политике, в частности, противодействие основным противникам Вашингтона. По его словам, дружественные отношения России и Индии оказывают слияние на международную ситуацию.

Ранее сообщалось, что индийские компании, закупающие уголь в России, стали отказываться от долларов при оплате сырья. Таким образом они пытаются снизить риски попадания под санкции США. Для расчетов с поставщиками в республике используют в основном юани и дирхамы.