Рост цен в одной европейской стране побил рекорд за последние полвека

В июле годовая инфляция в Австрии составила рекордные с февраля 1975 года 9,3%

В июле потребительские цены в Австрии в годовом выражении подскочили до максимума за последние полвека, побив рекорд февраля 1975 года, свидетельствуют данные федерального статистического ведомства страны.

Инфляция в европейском государстве разогналась до 9,3 процента против 8,7 процента в июне. Как и в прошлые месяцы, больше всего растут цены на топливо: самым подорожавшим в текущем месяце стал мазут. При этом в июле заметно поднялась стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков (12,2 процента), а также жилья (12,5 процента).

Глава ведомства Тобиас Томас отметил, что прежде всего цены выросли в категории «еженедельных покупок», куда входят траты на топливо, электроэнергию и продукты питания — инфляция достигла 19,1 процента. Беспрецедентное повышение цен в Австрии зафиксировано на фоне обострившегося геополитического кризиса, в частности, проблем с поступлением энергоресурсов на территорию Европы.

В целом в еврозоне годовая инфляция в июле составила 8,9 процента по сравнению с 8,6 процента в июне, что стало абсолютным рекордом. Самый медленный рост цен был во Франции, на Мальте (по 6,8 процента) и в Финляндии (8 процентов), а самый высокий — в Эстонии (23,2 процента), Латвии (21,3 процента) и Литве (20,9 процента).

