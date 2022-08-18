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Ксения Собчак подняла на смех штаны Тины Канделаки

Журналистка Ксения Собчак посоветовала Тине Канделаки отказаться от укороченных штанов

Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак подняла на смех штаны заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Собчак».

Неодобрение Собчак вызвал снимок, на котором Канделаки запечатлена в широких укороченных брюках из денима и черной рубашке в горох. Образ телеведущей дополнили кожаная сумка и открытые туфли на шпильке.

«Тина, любимая, ну уже разлюби эти укороченные штанишки, ты видишь как это выглядит? Даже сумка "Келли" не спасает и не прикрывает», — сыронизировала Собчак и порекомендовала Канделаки отказаться от упомянутого предмета гардероба. «Тебе нужен спокойный низ. Спокойный. Чтоб тяжелую нижнюю часть как-то зрительно всхуднуть. Длинная юбка — карандаш, например», — заключила она.

Раннее в августе Ксения Собчак посмеялась над любовью бизнесвумен Яны Рудковской к люксовым брендам. Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию дома, на фасаде которого расположена вывеска Dior, а во дворе расставлена продукция производства марки. В частности, на снимке запечатлены разноцветные пляжные зонты и шезлонги с монограммой модного дома, а также скульптуры в виде животных и яркие свечи. «Так бы мог выглядеть дом Яны Рудковской, но санкции, сами понимаете», — пошутила журналистка в описании к публикации.

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Мария Винар
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