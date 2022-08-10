Собчак посмеялась над любовью Рудковской к Dior на фоне санкций

Ксения Собчак посмеялась над любовью Яны Рудковской к ограничившему продажи россиянам Dior

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак посмеялась над любовью бизнесвумен Яны Рудковской к люксовым брендам. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Собчак опубликовала фотографию дома, на фасаде которого расположена вывеска Dior, а во дворе расставлена продукция производства марки. В частности, на снимке запечатлены разноцветные пляжные зонты и шезлонги с монограммой модного дома, а также скульптуры в виде животных и яркие свечи. «Так бы мог выглядеть дом Яны Рудковской, но санкции, сами понимаете», — пошутила знаменитость в описании к публикации.

Известно, что в апреле компания LVMH, в состав которой входит и Dior, ограничила продажу товаров для россиян на фоне санкций. Согласно новой политике, они смогут совершить покупки в магазинах брендов при наличии гражданства другой страны. Несмотря на то, что 21 июля ЕС разрешил россиянам, посещающим Евросоюз, приобретать вещи для личного пользования, многие марки все еще запрещают отпускать продукцию таким покупателям.

Ранее Ксения Собчак также оценила новый имидж модели и бывшей девушки Тимати Алены Шишковой, которая подстригла челку. «Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что челка — это хорошая идея», — написала ведущая.