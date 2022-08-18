В США рассказали об отвергнутых Косово попытках наладить отношения с Сербией

Экс-спецпредставитель США Гренелл заявил о нежелании Косово наладить отношения с Сербией

Экс-спецпредставитель США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл на своей странице в Twitter рассказал, что премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти с марта 2021 года отвергал любые предложения американских властей, касающиеся урегулирования отношений с Сербией. Он возложил вину за провал попыток наладить отношения между государствами и отсутствие желания добиться этого на Приштину.

«Напомним, что Курти отверг все идеи, которые предлагали президенты США для Косово, как президенты-демократы, так и республиканцы. Жители Косово заслуживают лидера, который работает с США и ЕС, чтобы принести экономическое развитие и стабилизацию», — написал бывший американский дипломат.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению об урегулировании ситуации, но договорились продолжить переговоры в ближайшее время.