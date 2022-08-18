Иммунолог перечислил действия при первых признаках ОРВИ

Иммунолог Крючков призвал людей с признаки ОРВИ сдавать тест на коронавирус

Иммунолог Николай Крючков посоветовал при первых признаках простуды отказаться от перемещений по городу и контакта с пожилым родственниками. По его словам, пока человек не будет уверен, что у него нет коронавируса, то есть не будет отрицательного теста, подтверждающего этот факт, ему стоит отказаться от посещения общественных мест. Об этом специалист сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Крючков спрогнозировал начало новой волны коронавируса на сентябрь. По его словам, в этот период стоит ожидать резкого скачка заболеваемости.

«Людям в этой связи при первых признаках ОРВИ и любых других подозрительных признаках сдать хотя бы тест на антиген, а при серьезных симптомах, например, температуре, нужно вызывать врача и сдавать ПЦР», — высказался он.

Пока не будет подтверждено отсутствие коронавируса, не стоит выходить на улицу, ездить в общественном транспорте, ходить на работу. С близкими тоже особо лучше не контактировать. Особенно это касается пожилых близких родственников Николай Крючков иммунолог

Ученый также дал отдельную рекомендацию людям, часто находящимся в разъездах. «Если вы откуда-то приехали, то желательно при отсутствии симптомов хотя бы неделю не встречаться с пожилыми и больными хроническими заболеваниями родственниками, для того чтобы не рисковать передать им инфекцию», — посоветовал он.

Ранее стало известно, что в России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавирусной инфекции. По ее словам, разработка линейки тест-систем поможет врачам в постановке диагноза пациентам, что позволит быстро назначить эффективные препараты и вылечить человека.