Курс доллара упал ниже 60 рублей на торгах 18 августа

Курс доллара на торгах на Московской бирже 18 августа упал ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные площадки. Американская валюта теряет около 80 копеек к закрытию предыдущего дня.

Снижается и курс евро — до 60,7 рубля, теряя около 90 копеек.

Российская валюта сохраняет тенденцию к укреплению последних месяцев, обусловленную административными ограничениями и снижением спроса со стороны импортеров в условиях санкций.

Власти отмечали, что излишне высокий курс рубля создает проблемы для экспортеров и бюджета, укрепление на каждый рубль к доллару стоит казне примерно 130 миллиардов рублей доходов, указывали в Минфине. Правительство неоднократно заявляло о поиске решений для борьбы с переукреплением рубля, что на некоторое время приводило к его ослаблению.