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Экономика

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже 60 рублей на торгах 18 августа

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара на торгах на Московской бирже 18 августа упал ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные площадки. Американская валюта теряет около 80 копеек к закрытию предыдущего дня.

Снижается и курс евро — до 60,7 рубля, теряя около 90 копеек.

Российская валюта сохраняет тенденцию к укреплению последних месяцев, обусловленную административными ограничениями и снижением спроса со стороны импортеров в условиях санкций.

Власти отмечали, что излишне высокий курс рубля создает проблемы для экспортеров и бюджета, укрепление на каждый рубль к доллару стоит казне примерно 130 миллиардов рублей доходов, указывали в Минфине. Правительство неоднократно заявляло о поиске решений для борьбы с переукреплением рубля, что на некоторое время приводило к его ослаблению.

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Платон Щукин
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