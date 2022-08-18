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В Латвии предложили лишить работы россиян и белорусов

МВД Латвии: работодатели прервут трудовые отношения с гражданами РФ и Белоруссии

Фото: Shutterstock

МВД Латвии подготовило изменение к закону «об иммиграции», согласно которому латвийские работодатели будут вынуждены прервать трудовые отношения с гражданами России и Белоруссии, за исключением тех, кто имеет статус постоянного жителя ЕС или временный вид на жительство (ВНЖ). Об этом пишет издание Delfi.

Также в данной поправке говорится, что продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии будет остановлено до 30 июня 2023 года.

В списке исключений МВД: лица, которые проживают в Латвии в течение длительного времени (например, бывшие граждане и неграждане), находящиеся в стране по «гуманитарным причинам или в интересах государства», а также лица, связанные родственными узами или браком с гражданами страны.

Кроме того, на продление ВНЖ могут рассчитывать студенты и научные сотрудники, которые после учебы или завершения исследовательской работы хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что МВД Латвии заявило о необходимости привлекать к обязательной службе в армии неграждан. Идея ведомства нашла поддержку в Министерстве благосостояния Латвии. Там уточнили, что латвийские неграждане, лица со статусом беженца или другим статусом могут изъявить желание служить в национальных войсках.

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Татьяна Антоненко
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