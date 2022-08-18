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Мужчина выжил после удара молнии и приобрел способность предсказывать погоду

9 News: австралиец приобрел способность предсказывать погоду после удара молнии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Unsplash

Житель австралийского штата Квинсленд, выживший после удара молнии, утверждает, что с тех пор приобрел способность предсказывать погоду. Об этом сообщает Nine News.

Семь лет назад австралиец Кристофер Грин, которому сейчас 31 год, вместе женой повез к врачу укушенную осой дочь. По дороге семья увидела, что сгущаются тучи. Когда они вышли из медицинского центра, начался ливень.

«Я помогал жене посадить дочь на заднее сиденье машины и держал зонт с деревянной ручкой. Кончик указательного пальца лежал на металлической части зонта», — вспоминает мужчина. В этот момент в него ударила молния.

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«Это было похоже на ослепительную вспышку, после чего я отключился», — утверждает он. Жена побежала за помощью в медицинский центр.

Грин очнулся в больнице. Он не понимал, где находится, и не помнил, что произошло. И он, и его жена были в шоке. Врачи понаблюдали за его состоянием и на следующий день выписали из больницы.

После удара прошло несколько дней, но мужчина продолжал ощущать покалывание в руке. Теперь он считает, что оно помогает ему предсказывать погоду: перед грозой покалывание усиливается, и рука начинает болеть.

Ранее сообщалось, что в Индонезии молния поразила охранника, который прогуливался под зонтом во время дождя. Пострадавший выжил.

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Алиса Дмитриева
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