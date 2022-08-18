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Курс лиры рухнул после решения ЦБ

Bloomberg: турецкая лира ослабла после решения ЦБ Турции понизить ставку

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Курс турецкой лиры к доллару обрушился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Это произошло после решения Центробанка страны понизить ставку при инфляции почти в 80 процентов, сообщает Bloomberg.

Национальная валюта ослабла на один процент, за один доллар теперь дают 18 лир. Поводом стало решение регулятора снизить ставку с 14 до 13 процентов. Агентство указывает, что рынки восприняли это как сигнал, подтверждающий, что борьба с ростом цен перестал быть приоритетом турецкого ЦБ.

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При этом инфляция в Турции выросла до нового 24-летнего максимума в 79,6 процента в июле. Инфляция начала расти прошлой осенью, когда лира резко упала после того, как Центральный банк постепенно снизил учетную ставку на 500 базисных пунктов — до 14 процентов в рамках политики смягчения, на которой настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В июне инфляция в Турции в годовом выражении приблизилась к 80 процентам. По данным Института статистики страны, этот показатель составил 78,62 процента, только за месяц рост потребительских цен достиг 4,95 процента.

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Платон Щукин
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