Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о невозможности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Вишневецкий: делегация МАГАТЭ не может приехать на на Запорожскую АЭС из-за обстрелов ВСУ

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может совершить визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости.

По словам дипломата, для приезда делегации МАГАТЭ на объект в первую очередь должны быть прекращены обстрелы станции
Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее Игорь Вишневецкий заявил, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. По его словам, подобные действия «могут закончиться катастрофой», поэтому Москва будет всячески способствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в самое ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью
Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону
Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей
Экстрадированный в США россиянин отказался признать вину в суде
Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон
В МИД заявили о невозможности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ООН обвинили в нежелании содействовать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
41-летняя модель показала тело в бикини и взволновала фанатов
Модельер Армани экстренно эвакуировался из своей виллы из-за пожара
Россиянка рассказала в двухсотлетнем проживании своей семьи в московском доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.