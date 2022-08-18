В МИД заявили о невозможности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Вишневецкий: делегация МАГАТЭ не может приехать на на Запорожскую АЭС из-за обстрелов ВСУ

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может совершить визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости.

По словам дипломата, для приезда делегации МАГАТЭ на объект в первую очередь должны быть прекращены обстрелы станции

Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее Игорь Вишневецкий заявил, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. По его словам, подобные действия «могут закончиться катастрофой», поэтому Москва будет всячески способствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в самое ближайшее время.