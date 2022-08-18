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МЧС сообщило об усложнении ситуации с тушением пожара в Рязанской области

МЧС сообщило, что порывы ветра могут усложнить тушение лесного пожара в Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Shutterstock

Тушение лесного пожара в Рязанской области может осложниться из-за порывов ветра. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова передает ТАСС.

«Ситуация погодная усложняется — в ближайшее время ждем порывы ветра до 15 метров в секунду. Ситуация непростая, но мы делаем все необходимое, чтобы локализовать [пожар]», — сказал министр.

По его словам, огонь уже преодолел ранее проложенные минерализованные полосы. Также он уточнил, что площадь возгорания достигла 183 гектаров.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары сняли на видео с коптера. Дым от возгорания дошел до Москвы. Второй день жители отдельных районов столицы жалуются на запах гари.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков уточнил, что, по данным на утро 18 августа, в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.

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Никита Абрамов
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