Медведица с тремя медвежатами вышла на трассу на Сахалине

На Сахалине медведицу с тремя детенышами заметили на автотрассе

На Сахалине медведица с тремя медвежатами вышла на автотрассу. Соответствующее видео в четверг, 18 августа, опубликовал Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Как отмечается, животных заметили на дороге Южно-Сахалинск — Оха неподалеку от села Новое в Макаровском районе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самка в сопровождении трех детенышей бежит по дороге. Затем все четыре хищника сворачивают на обочину и скрываются в кустах.

По данным канала, семейство медведей направилось к местному рыболовному предприятию. Однако в лесничество о проникновении животных никто не заявлял.

Ранее в августе сообщалось, что в Томской области три медведя начали воровать овец из местной деревни. Охотники с собаками не смогли напасть на след хищников.