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Медведев заявил о нежелании европейцев «рвать контакты с Россией»

Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании европейцев «рвать контакты с Россией»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обычные европейцы, в отличие от своих правительств, не утратили здравый смысл. Они не горят желанием «рвать контакты с Россией». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, большая часть граждан Евросоюза хочет полноценных отношений с Россией, как это было раньше. «Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что в России хотели бы увидеть не только «тихое недовольство» европейцев, но и их призыв к ответу. «Тем более если "плата за европейскую демократию" — холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая "демократия" – для безумных», — заключил политик.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в боевых действиях на стороне Киева не хотят принимать участие от трех четвертей до 90 процентов граждан Евросоюза (ЕС).

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Сергей Истомин
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