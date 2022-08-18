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Медведев заявил о нежелании европейцев вести боевые действия на стороне Киева

Медведев заявил о нежелании граждан ЕС участвовать в боевых действиях на стороне Киева

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В боевых действиях на стороне Киева не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан Евросоюза (ЕС). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство европейцев также не готовы поддерживать антироссийские санкции. В некоторых странах такой позиции придерживаются две трети жителей, подчеркнул политик. «Причем весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далекую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», — считает Медведев.

В своем посте политик также отметил, что европейцы не готовы рвать контакты с Россией. По мнению зампреда Совбеза, граждане Евросоюза, в отличие от своих правительств, не утратили здравый смысл.

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Константин Лысяков
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