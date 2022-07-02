Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»

Замглавы Совбеза России Медведев заявил об усталости европейцев от украинских беженцев

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Европа устала от наплыва беженцев с Украины, что свидетельствует о приближающемся завершении «бурного романа европейцев с украинцами». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил замглавы Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так глава СБ отреагировал на информацию о митинге в Варшаве из-за огромного притока украинских беженцев в страну после начала специальной военной операции России. Медведев уточнил, что поляки таким образом «вспомнили про свой оголтелый национализм» и «напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше».

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — написал Медведев.

Ранее Медведев описал совместное будущее Украины и ЕС. Он заявил, что слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о нахождении союзных подразделений в центре Лисичанска
Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»
Раскрыта температура в прогревшихся реках Москвы
Известного российского ученого арестовали по подозрению в госизмене
Стали известны цели «Барселоны» на трансферном рынке
В России после ухода IKEA взлетел спрос на мебель на заказ
При столкновении парома с пирсом в Турции пострадали семь человек
Перечислены способы лечения ожогов на дому
Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии
Бывший чемпион UFC потребовал реванша с Макгрегором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.