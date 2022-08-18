Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими солдатами

Жительница Мелитополя рассказала об избиении солдатами ВСУ в ходе поездки в Запорожье

Алена Фомина, жительница Мелитополя, который находится под контролем союзных сил, рассказала об избиении украинскими солдатами во время поездки в город Запорожье за документами с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, въехать в город удалось беспрепятственно, однако в выдаче необходимого документа в госоргане отказали. А на следующий день пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы», — поделилась журналистам женщина. Она заявила, что на следующий день в ее квартиру пришли пять украинских солдат с автоматами и в балаклавах.

«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно. Били по лицу, хватали за волосы. Ребят, но так не делается. Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», — рассказала Фомина.

