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МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятника

МИД РФ направил в Эстонию ноту протеста по поводу демонтажа танка-памятника в Нарве

Фото: Хасан Ингин / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту протеста в МИД Эстонии по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает РИА Новости.

Он назвал снос монумента позорной и циничной акцией, напомнив, что всего за последнее время в Эстонии были демонтированы порядка 15 объектов советского мемориального наследия.

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», — отметил Нечаев.

Ранее посольство России в Риге прокомментировало решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Демонтаж монумента там назвали «актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР» и выразили по этому поводу «решительный протест».

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Алевтина Запольская
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