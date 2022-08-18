МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятника

МИД РФ направил в Эстонию ноту протеста по поводу демонтажа танка-памятника в Нарве

Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту протеста в МИД Эстонии по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает РИА Новости.

Он назвал снос монумента позорной и циничной акцией, напомнив, что всего за последнее время в Эстонии были демонтированы порядка 15 объектов советского мемориального наследия.

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», — отметил Нечаев.

Ранее посольство России в Риге прокомментировало решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте. Демонтаж монумента там назвали «актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР» и выразили по этому поводу «решительный протест».