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Мишель Йео не сыграла в фильме «Убить Билла» из-за Умы Турман

Квентин Тарантино не снял Мишель Йео в фильме «Убить Билла» из-за Умы Турман

Фото: David Swanson / Reuters

Малазийская актриса Мишель Йео, персонажем которой вдохновился Квентин Тарантино во время создания главной героини в фильме «Убить Билла», рассказала, почему режиссер не взял ее в проект. Об этом она сообщила в интервью Town & Country.

Тарантино признавался, что прототипом персонажа актрисы Умы Турман в боевике являлась героиня Йео в комедии «Полицейская история 3». Несмотря на это, кинодеятель принял решение не привлекать Мишель к съемкам. Спустя несколько лет артистка открыто спросила у режиссера, почему он не позвал ее участвовать в проекте.

Тарантино объяснил, что зрители бы не поверили в сцену, в которой героиня Умы Турман побеждает персонажа Йео в бою. «Он очень умен. Он сказал: "Кто бы поверил, что Ума Турман может надрать тебе задницу?"» — поделилась Мишель Йео.

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Сумерки» отказал Тейлор Свифт в участии в проекте из-за ее узнаваемости.

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Анастасия Астахова
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