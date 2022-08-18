Умерла японский дизайнер Ханаэ Мори

Японский дизайнер Ханаэ Мори умерла в возрасте 96 лет

Дизайнер, единственный японский член парижской гильдии дизайнеров Haute couture Ханаэ Мори умерла в возрасте 96 лет. Об этом пишет агентство Kyodo.

Модельер скончалась естественной смертью в четверг, 11 августа, в Токио, но о произошедшем стало известно только сейчас.

«Она была пионером моды в Японии. В то время, когда индустрия еще не была создана, она сформировала профессию дизайнера, — рассказала куратор моды и исследователь Акико Фукаи. — Быть ​​первой японкой, отмеченной как дизайнер высокой моды в Париже, означает, что она была признана на мировой арене. Она оставила огромный след в индустрии».

Ханаэ Мори родилась 8 августа 1926 года. Одной из ее самых значимых работ является создание свадебного платья для японской императрицы Масако, которое она надевала по случаю бракосочетания с императором Нарухито в 1993 году. Модельер также создавала костюмы для сотен японских фильмов в 1950-х годах.

Помимо этого, Мори разработала униформу для бортпроводников японских авиалиний Japan Airlines и официальную одежду, которую японская команда носила во время церемонии открытия Олимпийских игр в 1992 году в Барселоне.

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