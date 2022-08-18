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Известный телеведущий оценил шансы Гузеевой заменить Нагиева в шоу «Голос 60+»

Соседов заявил, что Гузеева не станет равноценной заменой Нагиева в шоу «Голос 60+»

Фото: Shutterstock

Известный ведущий канала НТВ и музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы актрисы Ларисы Гузеевой стать равноценной заменой шоумену Дмитрию Нагиеву в шоу Первого канала «Голос 60+». Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru

Соседов заявил, что Гузеева в качестве новой ведущей «Голоса 60+» не сможет стать равноценной заменой Нагиева. Как объяснил критик, это связано с тем, что многие зрители смотрели телепроект только из-за участия в нем шоумена. «Дима [Нагиев] — уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий», — сказал он, добавив, что таких ведущих, как Гузеева, довольно много.

Кроме того, Соседов усомнился в том, что у программы «Голос» высокие рейтинги. Он назвал уход Нагиева из проекта правильным решением и выразил надежду на то, что скоро шоумен появится в «другом, более выигрышном и креативном шоу».

О том, что Нагиев покинет пост ведущего музыкального шоу, Первый канал сообщил 16 августа. Уточнялось, что шоумен после десяти лет работы в проекте возьмет творческую паузу. Новой ведущей программы «Голос 60+» стала Гузеева.

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Олег Давыдов
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