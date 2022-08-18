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В Германии нашли способ снизить расходы граждан на газ

Германия временно снизит НДС на потребление газа с 19% до 7%

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии нашло способ уменьшить расходы граждан на газ — в стране снизят налог на добавленную стоимость (НДС) на его потребление с 19 до 7 процентов, пишет Bloomberg со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Мера будет действовать с 1 октября 2022 года до 31 марта 2024-го.

Таким образом, заявил канцлер, огромное давление, которое испытывают многие граждане и предприятия, будет снижено. Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии, ранее выступившее за снижение НДС, подсчитало, что решение поможет домохозяйствам сэкономить 57 евро в год, а владельцам квартир — 190 евро в год. Шольц также анонсировал новый пакет поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса в дополнение к уже согласованным мерам на сумму 30 миллиардов евро. 

По оценке директора немецкого института экономических исследований IMK Себастьяна Дульена, сокращение налога обойдется правительству в 14 миллиардов евро, однако также поможет снизить уровень инфляции в стране на 0,7 процентных пункта в последние три месяца 2022 года. Власти ФРГ решили снизить сбор на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября.

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Мера является вынужденной — все доходы направят на компенсацию дополнительных расходов, понесенных немецкими импортерами газа. Банкротство поставщиков может привести к более масштабным перебоям в поставках топлива. Так же как и временное снижение НДС, новый налог будет действовать с 1 октября до конца марта 2024 года.

К концу марта поставки газа из России в Германию упали с докризисных 55 до 40 процентов. Экспорт снизился еще больше после задержки турбин для «Северного потока» на ремонте в Канаде — 27 июля «Газпром» сократил поставки по этому трубопроводу до 20 процентов от пропускной способности, сославшись на ремонтные работы. В результате цены на электроэнергию в стране увеличились в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

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Софья Ермакова
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