Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Путешественник 11 дней выживал без еды и преодолел за это время 162 километра

Daily Sabah: французский путешественник преодолел 162 километра без еды

Фото: Marc Kargel / Unsplash

46-летний французский путешественник Муаммер Йилмаз 11 дней выживал без еды. За это время он преодолел 162-километровый маршрут по горе Монблан с перепадом высоты в 10 тысяч метров, сообщает Daily Sabah.

Мужчина отправился в поход без рюкзака. В карманах он нес бутылку с водой, дождевик и маленький спальник. Не считая этого, у него были только специальные сандалии и одежда. Он сознательно не брал с собой еду и в пути обходился водой из горных источников.

Материалы по теме:
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Отжимающиеся мальчики и гигантские валенкиКак россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
5 июля 2019
Сперва добейся Ягодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го
Сперва добейсяЯгодицы-гиганты, стриптиз без рук и толпа карликов: самые странные герои 2017-го
2 января 2018

«Было здорово шагать по этим невероятным ландшафтам, пить воду из родников и дышать свежим горным воздухом», — заявил путешественник.

Мужчина подчеркнул, что не рекомендует другим ставить аналогичные эксперименты. По его словам, во время похода ему не хватало энергии, и вряд ли он смог бы пройти весь маршрут с многокилограммовым рюкзаком за спиной.

«Я понимаю, почему до меня никто не пробовал осуществить что-то подобное. Голодать было очень тяжело», — признался Йилмаз. При этом он призывает людей заниматься ходьбой, по меньшей мере, по полчаса в день.

Во время похода мужчину сопровождал режиссер и друг Милан Бильманн. Мужчины готовят документальный фильм о своем путешествии.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина предложила россиянам пить теплую воду для утоления чувства голода. По словам эксперта, мозг можно обмануть не только водой, но и другими теплыми напитками — например, цикорием, который при желании можно пить с молоком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали вернуть России турбину для «Северного потока»
Стало известно состояние российского танка после прямого попадания Javelin
Премьер Венгрии Орбан раскрыл последствия военной операции России для Запада
Министр МВД РФ призвал возобновить операцию против афганского наркотрафика
Диетолог назвала вкусную и полезную альтернативу майонезу для худеющих
В Microsoft раскрыли ломающую компьютеры песню
Описаны особенности и сложности тушения источника дымки в Москве
Цвет волос из 1990-х годов вновь стал трендом
Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими солдатами
Начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.