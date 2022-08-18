Путешественник 11 дней выживал без еды и преодолел за это время 162 километра

Daily Sabah: французский путешественник преодолел 162 километра без еды

46-летний французский путешественник Муаммер Йилмаз 11 дней выживал без еды. За это время он преодолел 162-километровый маршрут по горе Монблан с перепадом высоты в 10 тысяч метров, сообщает Daily Sabah.

Мужчина отправился в поход без рюкзака. В карманах он нес бутылку с водой, дождевик и маленький спальник. Не считая этого, у него были только специальные сандалии и одежда. Он сознательно не брал с собой еду и в пути обходился водой из горных источников.

«Было здорово шагать по этим невероятным ландшафтам, пить воду из родников и дышать свежим горным воздухом», — заявил путешественник.

Мужчина подчеркнул, что не рекомендует другим ставить аналогичные эксперименты. По его словам, во время похода ему не хватало энергии, и вряд ли он смог бы пройти весь маршрут с многокилограммовым рюкзаком за спиной.

«Я понимаю, почему до меня никто не пробовал осуществить что-то подобное. Голодать было очень тяжело», — признался Йилмаз. При этом он призывает людей заниматься ходьбой, по меньшей мере, по полчаса в день.

Во время похода мужчину сопровождал режиссер и друг Милан Бильманн. Мужчины готовят документальный фильм о своем путешествии.

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