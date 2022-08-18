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Стало известно о возможности выгодно отдохнуть в Турции в ноябре

TourDom: цена недельного тура в Турцию в ноябре стартует от 145 тысяч рублей на двоих

Фото: Idil Toffolo / Globallookpress.com

Специалисты туротрасли раскрыли возможность сэкономить на поездке в Турцию — выгодного отдохнуть в республике россияне могут в ноябре. Об этом пишет портал TourDom.

Как стало известно, недельный тур в пятизвездочный Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa в Анталье в ноябре можно купить за 145 тысяч рублей, в гостиницу Alva Donna World Palace категории пять звезд — за 147 тысяч рублей. В августе подобные путевки стоят существенно дороже — цена стартует от 200 тысяч рублей на двоих.

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«Фактически с 1 ноября цены на размещение уже будут зимними, то есть более низкими, — отметила представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина. — А концепция между тем останется летней: вся инфраструктура гостиниц будет действовать в полном объеме».

По словам эксперта, ранее большинство гостиниц Турции закрывали сезон в конце октября, сейчас «расширение рамок» происходит за счет увеличения спроса со стороны отдыхающих. «Отели делают в этом году отличные продажи, а когда все идет хорошо, естественно, возникает желание продлить сезон», — добавила она.

Ранее туроператоры Coral Travel и ANEX Tour предложили путевки в Анталью на рейсах новой авиакомпании Southwind Airlines — полеты будут выполняться из шести регионов. Такие туры будут доступны жителям Санкт-ПетербургаНовосибирскаЕкатеринбургаКазаниУфы и Челябинска.

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Валентина Процкова
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