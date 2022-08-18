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Билл Гейтс получил госнаграду Японии

Fuji TV: глава МИД Японии Хаяси вручил Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца

Фото: Kyodo / Reuters

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси вручил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу на встрече в Токио орден Восходящего солнца первой степени. Об этом сообщил телеканал Fuji TV.

Билл Гейтс был удостоен государственной награды «за помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран». Как сообщает телеканал, МИД Японии объявил о присуждении ордена Гейтсу еще в апреле 2020 года, однако в то время американский предприниматель не мог получить его из-за пандемии COVID-19.

В июле сообщалось, что Гейтс перечислит 20 миллиардов долларов своему благотворительному фонду Gates Foundation. Фонд был основан Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой в 2000 году.

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Юлия Мискевич
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