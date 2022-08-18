Стало известно об отказе стран Европы от военных обещаний Украине

Politico: шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Киеву

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об отказе стран Европы от военных обещаний Киеву сообщает Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что это произошло впервые с начала российской спецоперации на Украине. «Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», — сообщили авторы статьи.

По данным Politico, это подтверждает мнение военных и политиков Украины о том, что некоторые европейские страны не поспевают за военной помощью, которая поступает из Польши, Великобритании и Соединенных Штатов.

По словам директора по исследованиям Кильского института Кристофа Требеша, в обязательствах Европы по военной помощи Киеву прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) и НАТО поставлять Украине больше оружия. По мнению польского политика, страны ЕС делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета. «Они нуждаются в этом, чтобы защищать свою страну, свою территориальную целостность», — отметил Моравецкий.

