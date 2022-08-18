Агитационные листовки российского политика разместили на писсуарах

Агитационные листовки свердловского политика Помазкина разместили на писсуарах

Агитационные листовки с изображением кандидата в городскую думу Асбеста Свердловской области Вениамина Помазкина разместили на писсуарах общественного туалета. Об этом сообщает Telegram-канал «ИродЪ Уральский»

Небольшие флаеры с изображением российского политика разместили прямо на писсуарах в мужском туалете в торговом центре «Небо».

Сам кандидат сообщил, что ему нет дела до данной ситуации. «Ничего с этим делать я не буду, у меня нет на это времени», — заявил Помазкин в разговоре с Ura.ru.

Ранее в аппарате Гордумы Владивостока рассказали, что не будут оценивать агитационные плакаты активиста партии ЛДПР Андрея Фесика с голым торсом. Там отметили, что лозунги будут напечатаны в случае, если избирательная комиссия их пропустит и не увидит в этом никакого нарушения.